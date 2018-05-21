Происшествия |

В субботу около пяти часов вечера Государственная пожарно-спасательная служба получила вызов в Салгальскую волость Озолниекского края, где загорелся жилой дом. Когда пожарные прибыли по вызову, открытое пламя бушевало по всему двухэтажному деревянному дому площадью 200 кв.м.

Еще до прибытия пожарных из дома были эвакуированы 6 человек. Пожару был присвоен статус повышенной опасности , огонь удалось потушить к 22 часам.

В самоуправлении рассказали, что пострадавшие уже обратились за помощью, вопрос об их дальнейшей судьбе решается.