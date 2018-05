Происшествия |

Британский военный суд постановил наложить штраф в размере более чем 1000 евро в отношении британского военного, который в 2016 году нанес телесные повреждения жителю Латвии, сломав ему нос. Об этом сообщает посольство Великобритании в Латвии.

Как отметили в посольстве, независимо от начатого в Латвии расследования, британский военный суд уже наказал солдата, применив в отношении него денежный штраф. Также военный в течение следующих трех лет не сможет претендовать на повышение в должности.

В свою очередь, Госполиция Латвии ранее завела уголовное дело об умышленном нанесении легких телесных повреждений.

Как ранее рассказала представитель Госполиции Элина Спрудзане, стражи порядка выполнили все необходимые действия – были опрошены свидетели и пострадавший, а также были получены результаты заключения врачей.

Однако расследование этого дела затянулось, поскольку латвийские правоохранительные органы до сих пор не получили ответа от Великобритании на просьбу о правовой помощи, запрошенную в прошлом году.

Напомним, как уже писал Mixnews, инцидент произошел в ноябре 2016 года. Как ранее рассказали радио Baltkom в Госполиции, 1 ноября, около 18.00 поступил вызов в центр Риги, где конфликтовали между собой британец 1987 года рождения и другой мужчина, 1994 года рождения.

Как рассказали в Минобороны, британский солдат прибыл в Латвию на военные учения Silver arrow, которые проводились на Адажском полигоне и прилегающих к нему территориях с 17 по 31 октября 2016 года.

Тем временем как рассказал пострадавший житель Латвии Аксель А. порталу jauns.lv, британский военный сломал ему нос. Он также предоставил фото и видео доказательства. Позже ему была сделана операция.

"Все началось с того, что я зашел в Макдональдс, который находится на улице Калькю. Как только я зашел, сразу же понял, что заведение переполнено иностранцами. Судя по акценту, я сразу понял, что это жители Великобритании. По их поведению было заметно, что они пьяны. Когда я стоял у кассы, один из них подошел ко мне и начал дергать меня за галстук, спрашивая меня на английском, где я его достал. Я немного растерялся и ответил: Sorry, give me some space (простите, оставьте меня в покое).

Однако они все начали надо мной смеяться. Я был в абсолютном недоумении – один из них смеялся так, что мне показалось, что у него имеются проблемы психического характера. После этого тот, кто до этого подходил ко мне, сказал, что досчитает до 10 и если я за это время не успею уйти, то он ударит меня по лицу. Я спросил, для чего ему нужно меня бить, на что этот мужчина ростом примерно 1,95 метра ответил: Because you’re full of bullshit” (примерный перевод - потому, что ты полон де****ма) и ударил меня. Сразу после этого меня окружили около 10 его коллег, по внешнему виду которых мне было понятно, что бороться против них было бы глупо, поскольку они все – профессиональные военные", - рассказал пострадавший.

В свою очередь, после инцидента британская газета The Telegraph 1 ноября 2016 года в 22.00 успела опубликовать статью о том, что британские военнослужащие, обедавшие в ресторане McDonald's в Риге, подверглись нападению и были специально вовлечены в драку.

Британское издание сообщало, что британские военные в Латвии могли оказаться вовлеченными в спланированную Россией попытку дискредитации, чтобы британцев выставить хулиганами и бандитами. Данную информацию позже опровергло Министерство обороны Латвии.

Добавим, британские военные в Латвии и ранее бывали участниками инцидентов. Так, в конце апреля этого года в одном из баров в Старой Риге произошел конфликт между двумя британскими военными и охранником заведения.

Против одного из них охранник применил газовый баллончик с перцовым газом. Тот, против кого было применено средство защиты, был госпитализирован, а второго полиция задержала. В интересах следствия более подробная информация на данный момент не разглашается.

Фото: flickr.com/Latvijas armija