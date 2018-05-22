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21 мая в Риге пропал 23-летний Мансур Хашмов. Об этом сообщает поисковая организация Bezvests.lv.

Последний раз Мансура видели на улице Таллинас. Сообщается, что молодой человек проехал на троллейбусе до Земитанского моста, затем пешком пошел до улицы Браслас.

Приметы: рост — 180 см, спортивного телосложения, короткие темные волосы, 2-3-сантиметровые усы и борода.

Мансур был одет в синие джинсы, черную куртку с капюшоном, на ногах — кроссовки Nike. С собой у него был черный рюкзак, два телефона iPhone, ID-карта.

Любого, кто располагает какой-либо информацией о Мансуре просят звонить в полицию 110 или в Bezvests.lv 22 084 084.