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Суд Видземского района присудил условное наказание и принудительные работы для дорожного полицейского, который, использовав “позаимствованный” на работе радар, останавливал водителей, оформлял фальшивые протоколы и получил взятку.

В приговоре сказано, что полицейский осужден по одному эпизоду взяточничества и пяти подделках документов. Бывший страж порядка наказан двумя годами условно, ему также придется отработать 310 часов принудительных работ и он не сможет два года занимать должности в госструктурах.

Младший инспектор роты надзора за сообщением в сентябре 2016 года на служебном нетрафарированном автомобиле с мобильным устройством "MultaRadar C" должен был вести наблюдение за соблюдением водителями скоростного режима в волости Сталбес края Паргауяс. Вместо этого, он самовольно переехал на другое место, где с помощью прихваченного с работы устройства "Iskra-1" устроил засаду на водителей. Описывается, например, как он остановил шофера, который ехал в направлении Валмиеры, принял у него взятку в размере 10 евро, после чего высказал ему предупреждение за непристегнутый ремень и отпустил.

Экс-полицейский признан виновным также в составлении “липовых” документов. Одного водителя он заставил подписать “протокол”, в котором тот якобы шел по краю шоссе без светоотражающих элементов на одежде. Шофер подписал не глядя, и это был не единственный случай. Еще четыре эпизода описывают примерно такую же картину – полицейский заставляет водителя подписывать фальшивый протокол, и все подписывают, не прочитав.