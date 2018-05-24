Происшествия |

В ночь на четверг в рижском микрорайоне Пурвциемс загорелись пять машин, мотоцикл и мотороллер. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия.

Как сообщает Kriminal.lv со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, вызов на место происшествия был получен в 3:49, пожарные прибыли на место через девять минут. На улице Стирну горели пять легковых автомобилей, мотоцикл и мотороллер. Пожар был ликвидирован к 5:18 утра.

Видео пожара доступно ЗДЕСЬ.

Фото: facebook.com/groups/RozdeniePurvciems