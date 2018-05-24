ФОТО: в Пурвциемсе ночью горели пять машин, мотоцикл и мотороллер (3)

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Происшествия | 24 мая 2018 года, 12:33

В ночь на четверг в рижском микрорайоне Пурвциемс загорелись пять машин, мотоцикл и мотороллер. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия.

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Как сообщает Kriminal.lv со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, вызов на место происшествия был получен в 3:49, пожарные прибыли на место через девять минут. На улице Стирну горели пять легковых автомобилей, мотоцикл и мотороллер. Пожар был ликвидирован к 5:18 утра.

Видео пожара доступно ЗДЕСЬ.

Фото: facebook.com/groups/RozdeniePurvciems

Комментарии 3
Мышь8 минут назад
Что происходит вообще? Я за неделю читаю третий раз о ночных горениях машин в разных районах Риги. И естественно никому нет дела, что это выглядит уже как планомерная порча имущества и пора бы изучать эти дела поточнее..
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Artur31 минуту назад
Скоро будет, как в южной Швеции...
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местный33 минуты назад
патриоты?
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