ФОТО: в Пурвциемсе ночью горели пять машин, мотоцикл и мотороллер (3)
Происшествия | 24 мая 2018 года, 12:33
В ночь на четверг в рижском микрорайоне Пурвциемс загорелись пять машин, мотоцикл и мотороллер. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы происшествия.
Как сообщает Kriminal.lv со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу, вызов на место происшествия был получен в 3:49, пожарные прибыли на место через девять минут. На улице Стирну горели пять легковых автомобилей, мотоцикл и мотороллер. Пожар был ликвидирован к 5:18 утра.
Видео пожара доступно ЗДЕСЬ.
Фото: facebook.com/groups/RozdeniePurvciems
Что происходит вообще? Я за неделю читаю третий раз о ночных горениях машин в разных районах Риги. И естественно никому нет дела, что это выглядит уже как планомерная порча имущества и пора бы изучать эти дела поточнее..
1
Ответить
Скоро будет, как в южной Швеции...
1
Ответить
патриоты?
1
Ответить