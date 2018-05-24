Старая Рига: британские туристки напали на цветочные горшки (7)

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Происшествия | 24 мая 2018 года, 18:19

В Старой Риге две гражданки Великобритании были оштрафованы за то, что перевернули цветочные горшки, пишет Jauns.lv.

В понедельник, 21 мая, незадолго до 4 часов утра сотрудники центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции заметили двух девушек на улице Калькю, которые начали переворачивать декоративные цветочные горшки. На место событий был послан ближайший экипаж муниципальной полиции.

Стражи порядка заметили возможных нарушительниц у одной из гостиниц Старой Риги. Девушки, увидев полицейских, забежали в гостиницу, где были остановлены и приглашены в оперативный транспорт.

Во время разговора выяснилось, что они - гражданки Великобритании. Во время просмотра видеозаписей было констатировано, что цветочные горшки переворачивали обе туристки, поэтому был составлен протокол административного нарушения по факту мелкого хулиганства, каждая была оштрафована на 100 евро.

Девушки оплатили штраф с помощью банковской карты на месте.

Комментарии 7
алекс1 час назад
Похоже,что Латвия давно находится в негласной войне с Англией и англичане побеждают с разгромным счетом.Один сломанный нос чего стоит.А подмытая струями английских писюнов неоднократно Милда,на ремонт которой угрохали 200 тыс полноценных народных евро?Теперь еще горшки...Про мальчишники англичан вообще молчу...
Вот поэтому и ждут латыши,когда ж наконец то их завоюет Россия,а она все не идет и не идет.

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Мартиньш Лейземниекс23 минуты назад
Вот и вся европейская культура... и ещё к ним тянутся эти долбаная власть Латвии. Российский турист никогда так не вёл бы и неведёт в Нашем городе. Лучше дружить с Россией чем с Европой. Мы так и так для них чужие. Они провожают наши общечеловеческие ценности!
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Майк34 минуты назад
Мерзкие островитянки попытались по... срать в нашей риге!
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