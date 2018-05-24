Происшествия |

23 мая в 20:45 в Лимбажи, на улице Ригас, произошло столкновение сразу трех автомобилей - Toyota, за рулем которой находился водитель 1994 года рождения, Audi с водителем 1987 года рождения и Opel с водителем 1992 года рождения, пишет Nra.lv.

В дорожном происшествии пострадал водитель Toyota, однако от госпитализации он отказался. Ни у одного из водителей не констатировано алкоголя в крови.

По первоначальной информации, водитель Audi мог не пропустить ехавшую по главной дороге Toyota и в результате столкновения машина врезалась еще и в Opel. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Все участники ДТП были пристегнуты.

Фото: Valsts policija