Toyota "вверх ногами": в Лимбажи столкнулись три автомобиля (1)
Происшествия | 24 мая 2018 года, 15:33
23 мая в 20:45 в Лимбажи, на улице Ригас, произошло столкновение сразу трех автомобилей - Toyota, за рулем которой находился водитель 1994 года рождения, Audi с водителем 1987 года рождения и Opel с водителем 1992 года рождения, пишет Nra.lv.
В дорожном происшествии пострадал водитель Toyota, однако от госпитализации он отказался. Ни у одного из водителей не констатировано алкоголя в крови.
По первоначальной информации, водитель Audi мог не пропустить ехавшую по главной дороге Toyota и в результате столкновения машина врезалась еще и в Opel. Полиция выясняет обстоятельства происшествия. Все участники ДТП были пристегнуты.
Фото: Valsts policija
В этих лимбажах всего то три машины
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