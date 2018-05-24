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Задержанные по подозрению в убийстве женщины на Саркандаугаве граждане Индии находились в Латвии на законных основаниях. Об этом сообщили в Госполиции, пишет Skaties.

И это пока единственный комментарий со стороны правоохранительных органов по громкому делу. Полиция не комментирует ни чем занимались в Латвии задержанные, ни какими были обстоятельства убийства. Мотивы преступления устанавливаются.

Как сообщалось, 11 мая, после полуночи в Риге на проспекте Виестура погибла женщина 1985 года рождения, которая выпала из окна на восьмом этаже многоквартирного дома. Выяснилось, что, возможно, погибшую вытолкнули из окна.

Сразу же после случившегося по подозрениям в убийстве сотрудниками полиции были задержаны два гражданина Индии 1992 и 1993 года рождения. Сообщается, что женщина была знакома с одним из подозреваемых.

Согласно первоначальной информации, между погибшей и обоими мужчинами произошла ссора.

Подозреваемые были арестованы Возбуждено уголовное дело. Им грозит пожизненный срок или лишение свободы на от пяти до 20 лет.

У погибшей женщины был ребенок дошкольного возраста. Он проживал вместе с мамой и мог стать свидетелем произошедшей трагедии. Сейчас мальчик находится у родственников погибшей.

фото flickr.com