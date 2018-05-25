Происшествия |

По просьбе полиции поисковая организация Bezvests.lv обращает внимание, что пропала и уже двое суток не подает о себе известий Мирдза Янсоне 1935 года рождения. Известно, что женщина вышла из своего дома в Вентспилсе, в районе Сарканмужас дамбис и до сих пор назад не вернулась.

ПРИМЕТЫ: рост 149 см, полная, волосы пепельно-седые, средней длины. женщина иногда испытывает проблемы с ориентацией в пространстве.

Была одета в серую куртку, черные спортивные брюки, на ногах были черные туфли. При себе была черная сумка на колесиках с розовыми цветами и маленькая дамская черная сумочка.

Просим обратить внимание на снимок, и если у вас есть какая-то информация о возможном месте нахождения женщины, просим срочно звонить и сообщать по телефонам 67085945 или 110 в госполицию, а также в Bezvests.lv по номеру 22 084 084.