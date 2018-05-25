Полиция просит помощи в розыске мужчины
Происшествия | 25 мая 2018 года, 14:46
Участок полиции "Центр" Рижского регионального управления полиции разыскивает мужчину, изображенного на фото.
По предположению следствия, этот человек подозревается в совершении краж нескольких мобильных телефонов в Латвийской Музыкальной академии им.Витола.
Преступление было совершено 10 апреля в период с 17;00 до 17;20.
Если вы узнали этого мужчину и знаете, где он может находиться, просьба обращаться в полицию по телефонам: 67086240 или 110.
Valsts policija meklē attēlā redzamo vīrieti: https://t.co/vU3yuyXRK4 pic.twitter.com/NB40lDMks0— Valsts policija (@Valsts_policija) 25 мая 2018 г.