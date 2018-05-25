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Участок полиции "Центр" Рижского регионального управления полиции разыскивает мужчину, изображенного на фото.

По предположению следствия, этот человек подозревается в совершении краж нескольких мобильных телефонов в Латвийской Музыкальной академии им.Витола.

Преступление было совершено 10 апреля в период с 17;00 до 17;20.

Если вы узнали этого мужчину и знаете, где он может находиться, просьба обращаться в полицию по телефонам: 67086240 или 110.