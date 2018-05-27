В крупнейшем парке развлечений Германии сгорел аттракцион
Происшествия | 27 мая 2018 года, 11:56
В немецком парке развлечений Европа-парк в субботу, 26 мая, произошел крупный пожар. Очагом возгорания стал аттракцион "Пираты Батавии", после чего огонь перекинулся на помещения - судя по видеозаписям, языки пламени достигали десяти метров.
В этот момент в парке находилось около 25 тысяч посетителей, но, по данным полиции, пострадавших в результате пожара нет.
"Посетители организованно покинули парк", - сообщила местная полиция. Руководство парка сообщило через Twitter, что пока не решило, откроется ли парк в воскресенье.
Европа-парк в городе Руст является самым посещаемым парком развлечений в Германии. В Европе он по этому показателю второй - после Диснейленда в Париже.
Источник: Deutsche Welle