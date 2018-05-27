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Группа добровольцев Bezvests.lv из Даугавпилсского волонтерского отделения уже второй день подряд ищет 84-летнего пенсионера Юлия Ключинского, который пропал 25 мая 2018 года в Даугавпилсе.

По словам близких мужчины, около 8 утра в день пропажи он вышел из дома на прогулку и назад не вернулся. Мужчина недавно перенес инсульт.

По словам руководителя Даугавпилсского отделения Bezvests.lv и организатора поисков Эрика Черкасова, добровольцы прочесали прилегающий лес, но пока пропавший пенсионер найден не был.

В поисковом мероприятиии в Даугавпилсском регионе в субботу, 26 мая 2018 года, участвовали пять волонтеров организации, в том числе и кинолог Наталья Коваленок с поисковой собакой.

Эрик Черкасов, Александр Зиемелис, Владислав Рощупкин, Павел Шукст и Наталья Коваленок искали даугавпилчанина в субботу с 15:00 до 19:00. Добровольцы прочесали несколько гектаров лесного массива и окрестных дорог.

В воскресенье, 27 мая, поиски Юлия продолжаются уже в более широком составе.

ПРИМЕТЫ МУЖЧИНЫ: рост 164 см, худощавого телосложения.

БЫЛ ОДЕТ В: в серый пиджак, синие брюки, на голове была зеленая кепка, на ногах синие кроссовки.

Bezvests.lv просит всех, кто видел или что-то знает о пропавшем пенсионере, срочно сообщить в полицию по номеру 110 или в саму поисковую организацию по телефону 22 084 084.