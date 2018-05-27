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Сигулдский участок Госполиции ищет пропавшую в воскресенье, 27 мая, Евгению Голубеву 1934 года рождения.

Как сообщили в полиции, 27 мая, около 5 часов женщина вышла из дома социального ухода "Гауя" в Инчукалнском крае и до сих пор не вернулась.

ПРИМЕТЫ: рост 165-170 см, нормального телосложения, волосы короткие, седые. Женщина, возможно, страдает от нарушений психического характера.

Госполиция призывает всех, у кого в распоряжении есть любая информация о местонахождении пенсионерки, звонить по номерам 67950402 или 110.

Фото: Valsts policija