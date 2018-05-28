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В субботу, 26 мая, в Таугарском районе Литвы было совершено убийство - мужчина застрелил двух человек, один из них был гражданином Латвии. Убийца покончил с собой на месте преступления, сообщает BNS со ссылкой на литовскую полицию.

Заведующий отделом коммуникации департамента полиции Рамунас Матонис сообщил BNS, что один из застреленных является гражданином Латвии, а подозреваемый в убийстве стрелял также в прибывших на место происшествия полицейских.

"Когда прибыли полицейские, он выстрелил в них два раза. Должностные лица потребовали опустить оружие, а подозреваемый направил его на себя и застрелился. Сейчас идет опрос свидетелей, начаты процессы экспертизы и начинается расследование", - сказал Р. Матонис.

Трагедия в деревне Эйдинтай, в Таугурском районе Литвы, произошла в субботу вечером, около 19 часов. Мужчина 1949 года рождения из законно принадлежавшего ему оружия Glock-17 застрелил соседку 1938 года рождения и гостившего у нее латвийца 1961 года рождения. Подозреваемый в убийстве не был связан с жертвами родственными связями, застреленный гражданин Латвии был зятем соседки.

Согласно информации в распоряжении СМИ, мужчина 1949 года рождения конфликтовал почти со всеми соседями.

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