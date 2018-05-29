Происшествия |

фото иллюстративное

Заместитель председателя думы Алойского края Юргис Раценис, возможно, пойман за рулем принадлежавшей самоуправлению машины под воздействием марихуаны, сообщила программа TV3 Bez tabu.

Известно об этом СМИ стало только сейчас, хотя полиция остановила Рацениса еще 16 марта. Тогда Раценис был доставлен в больницу для проведения анализов, которые, возможно, констатировали наличие в его организме наркотического вещества - марихуаны.

"Я когда-то раньше курил марихуану. Я делал это. Я делал это в Амстердаме абсолютно легально. Не знаю того, кто этого не делал", - сказал Раценис журналистам.

То, что Рацениса остановили за рулем автомашины в состоянии наркотического опьянения, подтвердили и сами стражи порядка, но более детальной информации не предоставили.

Сам политик не отрицал, что ближе к полуночи его остановил экипаж Госполиции, он также подтвердил, что был доставлен в больницу, но не раскрыл, выявили ли анализы наличие в организме наркотиков.

Раценис утверждал, что "ничего не знает" о результатах анализов, так как его не вызывали в полицию давать какие-либо пояснения.

Как сообщается, один из депутатов Алои пытался получить более подробную информацию от руководства думы, однако там тоже не предоставили никакой дополнительной информации. Раценис теперь называет произошедшее политическим заказом, с которым, по его мнению, возможно, связаны также полицейские.

фото flickr.com