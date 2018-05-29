Рижанка сняла на видео мастурбирующего шведа и сдала его в полицию (15)

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Происшествия | 29 мая 2018 года, 14:34

26 мая сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о мужчине в Иманте, который на одной из местных лужаек загорал обнаженным и занимался самоудовлетворением. Полицию вызвала женщина, которая записала этот процесс на видео.

Прибывшие на место полицейские заметили нескольких отдыхающих, в том числе и молодую женщину с ребенком, которая поспешила к стражам порядка и указала на загорающего голого мужчину.

Женщина рассказала, что незадолго до прибытия экипажа мужчина занимался самоудовлетворением. Очевидица записала этот процесс на видео, чтобы показать полиции.

Во время разговора с мужчиной выяснилось, что нарушитель порядка является гражданином Швеции. Его попросили одеться, а после чего задержали.

На место прибыли сотрудники Госполиции, которые завели дело об административном правонарушении.

Комментарии 15
О ДОЖИЛИ 1 час назад
Блин , своих пидарасов хватае так еще сюда лезут приезжие . Свои газоны не устраивают ? Боже какая страна грязная . Поощеряется только чернуха , воровство , распутство , пьянство и наркомания .
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Алекс1 час назад
Рижанку просто взбесил тот факт.что при нехватке мужиков в Риге,это перец проявил нездоровый эгоизм и индивидуально израсходовал ценное мужское сырье.
Убила бы,но толерантность взяла свое...
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Светлана1 час назад
Животное!
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