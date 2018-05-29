Происшествия |

В субботу, 26 мая, 49-летняя жительница Личи Стопиньского края Элла Смородина пропала без вести, сообщает благотворительная организация Bezvests.lv.

По словам близких, женщина около 15.00 в день пропажи уехала из дома в неизвестном направлении на машине Nissan Juke белого цвета c номером JT-6443. У женщины наблюдаются периодически провалы в памяти.

Всех, кто видел женщину или знает что-то о ее возможном месте нахождения, просим звонить в полицию по номеру 110 или же в BEZVESTS.LV по телефону 22 084 084.

49-летняя жительница Личи Стопиньского края Элла Смородина пропала 26 мая 2018 года. По словам близких, женщина около 15.00 в день пропажи уехала из дома в неизвестном направлении на машине Nissan Juke белого цвета. Гос.номер JT-6443. У женщины наблюдаются периодически провалы в памяти.

Всех, кто видел женщину или знает что-то о ее возможном месте нахождения, просим обращаться в полицию по номеру 110 или же в Bezvests.lv по телефону 22 084 084.