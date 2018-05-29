Происшествия |

В понедельник, 28 мая, 30-летний житель Даугавпилса Михаил Кожемякин ушел из дома и до сих пор не вернулся, сообщает благотворительная организация Bezvests.lv.

По словам близких, в день пропажи после 13 часов мужчина вышел из дома в Церковных Горках (Baznīcu Kalns) и назад до сих пор не вернулся. Сообщается, что при себе у Михаила были рюкзак, паспорт, телефон, блокнот.

ПРИМЕТЫ: рост около 1,88 cm, спортивного телосложения, на внутренней стороне левой руки, ближе к ладони татуировка - надпись на латыни.

БЫЛ ОДЕТ В: черную майку с рисунком спереди, джинсовые шорты, кроссовки или шлепки (брал с собой). На голове черная кепка с белой надписью (как на фото).

Всех, кто видел мужчину или знает что-то о его возможном местонахождении, просим звонить в полицию по номеру 110 или же в Bezvests.lv по телефону 22 084 084.

Фото: bezvests.lv