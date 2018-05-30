LTV: в Риге застрелили администратора неплатежеспособности Бункуса (10)

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Происшествия | 30 мая 2018 года, 10:49

Утром, 30 мая, возле Братского кладбища в Риге совершено убийство - застрелен администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус, сообщает LTV.

По информации телеканала, в последнее время имя Бункуса фигурировало в СМИ в связи с ликвидацией Trasta komercbanka.

Госполиция и адвокатское бюро Bunkus отказались комментировать информацию, имеющуюся в распоряжении LTV.

По данным Госполиции, убийство произошло в 8:40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина (по информации LTV - Мартиньш Бункус), который перемещался на внедорожнике белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

На месте убийства ограждена обширная территория. По факту убийства начат уголовный процесс.

Белый Range Rover двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в мужчину был сделан выстрел, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо.

Полиция просит отозваться свидетелей происшествия или тех, у кого есть какая-либо информация о нем, позвонив по телефону 67014002.

На участке ул. Айзсаулес от улицы Гауяс до Братского кладбища перекрыто движение.

Фото: db.lv

Комментарии 10
Алекс17 минут назад
Честно говоря,как то нет никакого сочувствия к подельнмкам воров в законе,зарабатывающих миллионы на разграблении страны и людей,пуская их иногда и по миру.
Может начнуть думать мозгой,что
Чай не Киборги.
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Ы16 минут назад
Я уже боюсь писать кто это сделал.
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Глазастый6 минут назад
О!! Риг начинают подчищать от г.на!
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