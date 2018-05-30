Происшествия |

Утром, 30 мая, возле Братского кладбища в Риге совершено убийство - застрелен администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус, сообщает LTV.

По информации телеканала, в последнее время имя Бункуса фигурировало в СМИ в связи с ликвидацией Trasta komercbanka, за полгода работы в банке он получил 2,9 млн евро.

Госполиция и адвокатское бюро Bunkus отказались комментировать информацию, имеющуюся в распоряжении LTV.

По данным Госполиции, убийство произошло в 8:40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина (по информации LTV - Мартиньш Бункус), который перемещался на внедорожнике белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

На месте убийства ограждена обширная территория. По факту убийства начат уголовный процесс.

Белый Range Rover двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в мужчину был сделан выстрел, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо.

На месте события нет машин "скорой" помощи. Рядом с автомобилем лежит мужчина без признаков жизни.

Некая продавщица цветов рассказала журналистам телеканала TV3, что около 8.40 она слышала выстрелы, но не видела, кто и откуда стрелял.

"Я слышала около семи выстрелов. Думала, что на кладбище дети дурачатся. Потом смотрю, а после выстрелов машина попала в аварию. Мне казалось, что это автомат. Поняла, что дело серьезное. Я тут еще одна была", - заявила она.

Также, по словам очевидцев, убийца, возможно, поджидал жертву на улице Айзсаулес.

Полиция просит отозваться свидетелей происшествия или тех, у кого есть какая-либо информация о нем, позвонив по телефону 67014002.

На участке ул. Айзсаулес от улицы Гауяс до Братского кладбища перекрыто движение.

Фото: db.lv