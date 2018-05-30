Происшествия |

В среду, 30 мая, у Рижского крематория открытым пламенем горел грузовой микроавтобус. Об этой сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на слова очевидцев.

"Утром у кладбища за Рижским крематорием кто-то свел счеты с грузовым бусиком. Пожарные экипажи прибыли на место довольно быстро", - поделился Владимир.

В Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) сообщили, что вызов на улицу Вароню поступил в 8.53. Очевидцы рассказали сотрудникам ГПСС о чёрном дыме.

"Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что горит сухая трава на площади 15 квадратных метров и микроавтобус 8 квадратных метров. Пожар локализован", - указала представитель ГПСС Инта Шабоха.

Фото: скриншот из видео; twitter.com/ABertule