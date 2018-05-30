Политики об убийстве Бункуса: 90-е годы не должны повториться (5)
Председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Айнар Латковскис считает, что убийство администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса необходимо незамедлительно обсудить в возглавляемом президентом Латвии Совете по национальной безопасности (СНБ).
Политик сравнил произошедшее с ситуацией в стране с периодом после распада СССР.
"1990-е годы не должны повториться, поэтому я считаю необходимым немедленно обсудить это преступление в возглавляемом президентом СНБ", - отметил он.
По словам Латковскиса, сфера неплатежеспособности очень важна, учитывая, что администраторы участвуют во многих громких процессах ликвидации предприятий и банков.
Между тем министр юстиции Дзинтарс Расначс (VL-TB/LNNK) воздержался от комментариев по этому вопросу, поскольку конкретная ситуация является подведомственной сфере внутренних дел, указал пресс-секретарь политика Андрис Витенбургс.
Секретарь Комиссии по безопасности Карлис Креслиньш (VL-TB/LNNK) отметил, что этот случай подтверждает необходимость усовершенствовать систему безопасности, повысив качество работы соответствующих структур.
Однако он не считает, что это убийство означает возвращение насилия 90-х годов. По словам Креслиньша, это показывает, что Латвия не оторвана от некоторых событий в Европе, связанных с насилием.
Как ранее сообщалось, в среду утром возле Братского кладбища в Риге застрелен администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус.
В Госполиции эту информацию пока не прокомментировали.
В СМИ Бункус упоминался в связи с процессом ликвидации Trasta komercbanka.
Убийство было совершено в 8.40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике Range Rover белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.
Фото: lsm.lv
Не из демократии же они берутся!
Почитаем ещё мнения ,других "политиков" ...Думаю кто-то просто обязан связать это с Кремлём,и убийством журналиста в хохляндии.
А я так думаю это просто месть персонального сильного человека...Достаточно прошерстить дела этого "администратора" ,и выяснить скольких людей он пустил по миру нищими...
Опять же моё субъективное мнение ...
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Если не Путин виноват, то "некоторые события в Европе, связанные с насилием."
А сама Латвия за что-то отвечает?
Может быть "некоторые события в Европе, связанные с насилием" стоит расшифровать как передел собственности и влияния в Латвии, а не в Европе?
Или опубликовать другую реально доказанную версию преступления?