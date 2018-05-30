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Председатель Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Айнар Латковскис считает, что убийство администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса необходимо незамедлительно обсудить в возглавляемом президентом Латвии Совете по национальной безопасности (СНБ).

Политик сравнил произошедшее с ситуацией в стране с периодом после распада СССР.

"1990-е годы не должны повториться, поэтому я считаю необходимым немедленно обсудить это преступление в возглавляемом президентом СНБ", - отметил он.

По словам Латковскиса, сфера неплатежеспособности очень важна, учитывая, что администраторы участвуют во многих громких процессах ликвидации предприятий и банков.

Между тем министр юстиции Дзинтарс Расначс (VL-TB/LNNK) воздержался от комментариев по этому вопросу, поскольку конкретная ситуация является подведомственной сфере внутренних дел, указал пресс-секретарь политика Андрис Витенбургс.

Секретарь Комиссии по безопасности Карлис Креслиньш (VL-TB/LNNK) отметил, что этот случай подтверждает необходимость усовершенствовать систему безопасности, повысив качество работы соответствующих структур.

Однако он не считает, что это убийство означает возвращение насилия 90-х годов. По словам Креслиньша, это показывает, что Латвия не оторвана от некоторых событий в Европе, связанных с насилием.

Как ранее сообщалось, в среду утром возле Братского кладбища в Риге застрелен администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус.

В Госполиции эту информацию пока не прокомментировали.

В СМИ Бункус упоминался в связи с процессом ликвидации Trasta komercbanka.

Убийство было совершено в 8.40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике Range Rover белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Фото: lsm.lv