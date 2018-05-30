Козловскис: убийство Бункуса могло быть заказным (3)

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Происшествия | 30 мая 2018 года, 13:56

По всей вероятности, совершено заказное убийство администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, но нельзя исключать и другие версии, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Он подтвердил, что застреленный человек - Бункус, и убийство, вероятнее всего, связано с его профессиональной деятельностью.

Как сообщалось ранее, Бункус был застрелен в среду утром возле Братского кладбища в Риге.

Убийство было совершено в 8.40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике Range Rover белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Госполиция начла уголовный процесс по 115-й статье Уголовного закона об убийстве. Полиция просит отозваться свидетелей происшествия или тех, у кого есть какая-либо информация о нем.

В СМИ Бункус упоминался в связи с процессом ликвидации Trasta komercbanka.

Комментарии 3
Alex15 минут назад
Надеюсь министр не станет ,как Скотланд-Ярд появляться на радио каждый день и рассказывать новые варианты ?
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Светлана10 минут назад
Один вариант уже можно исключить - не сам, не совесть замучила.)))
Смерть всегда плохо. Мои сочувтствия жене. /Кстати, не грех допросить и ее, - миллионы-то ого-го...?!/
Но то, что правительство на шугняк село - это хорошо. Нет худа без добра.
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Artur10 минут назад
Да что вы говорите?! Вот неожиданно как!
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