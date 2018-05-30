Происшествия |

Администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус за день до убийства отозвал два запланированных на среду аукциона, на которых планировалось продать права требования на сумму около 400 тыс. евро по отношению к бывшим руководителям администрируемого им предприятия Rego Trade.

Бункус за свою карьеру был администратором всего 48 предприятий, но сейчас единственный его активный процесс неплатежеспособности - против Rego Trade, свидетельствует информация из базы данных Firmas.lv.

Компания по оптовой продаже продуктов питания Rego Trade была признана неплатежеспособной весной 2008 года. Бункус констатировал, что бывшие члены правления предприятия Михаил Ульман, Александр Будовский и Дан Вапне перед объявлением неплатежеспособности разбазарили активы предприятия, поэтому он подал на них судебные иски о взыскании средств.

Напомним, Бункус был застрелен утром 30 мая в Риге, возле Братского кладбища.

По данным Госполиции, убийство произошло в 8:40 на ул. Айзсаулес, 1. Белый Range Rover двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в мужчину был сделан выстрел, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо.