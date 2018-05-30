Громкое убийство в Риге: жертва получала угрозы уже 2 года назад (7)

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Происшествия | 30 мая 2018 года, 15:42

В Госполиции уже ранее был начат уголовный процесс в связи с угрозами администратору неплатежеспособности Мартиньшу Бункусу, которого в среду утром убили в Риге. Об этом в ходе специально созванной пресс-конференции рассказал начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.

Уголовный процесс начат в 2016 году после поданного заявления об угрозах. Гришин рассказал, что в убийстве Бункуса использовано автоматическое оружие, однако подозреваемых пока нет. Одна из главный версий – заранее тщательно спланированное убийство, связанное с профессиональной деятельностью жертвы.

Полиция считает, что в убийстве замешаны по крайней мере два человека. Также Гришин подтвердил, что в преступлении был использован автомобиль-фургон с тентом марки Volkswagen, который нашли горящим недалеко от места, где было совершено убийство - у Рижского крематория.

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К расследованию подключены лучшие следователи и оперативные работники.

Портал Pietek.com ранее описывал конфликт, который по времени совпадает с заведенным в связи с угрозами Бункусу уголовным делом.

фото: twitter.com/ltvzinas

Комментарии 7
местный1 час назад
первый, пошел.
Остальне...
1
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Местный1 час назад
Все эти администраторы "работают" под крышей тех или иных партий.
Видать, сильно достала, эта вакханалия откровенного грабежа.
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наверное с первого дня работы28 минут назад
он получал угрозы . сколько можно грабить награбленное
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