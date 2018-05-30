Происшествия |

В Госполиции уже ранее был начат уголовный процесс в связи с угрозами администратору неплатежеспособности Мартиньшу Бункусу, которого в среду утром убили в Риге. Об этом в ходе специально созванной пресс-конференции рассказал начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин.

Уголовный процесс начат в 2016 году после поданного заявления об угрозах. Гришин рассказал, что в убийстве Бункуса использовано автоматическое оружие, однако подозреваемых пока нет. Одна из главный версий – заранее тщательно спланированное убийство, связанное с профессиональной деятельностью жертвы.

Полиция считает, что в убийстве замешаны по крайней мере два человека. Также Гришин подтвердил, что в преступлении был использован автомобиль-фургон с тентом марки Volkswagen, который нашли горящим недалеко от места, где было совершено убийство - у Рижского крематория.

К расследованию подключены лучшие следователи и оперативные работники.

Портал Pietek.com ранее описывал конфликт, который по времени совпадает с заведенным в связи с угрозами Бункусу уголовным делом.

FOTO no notikuma vietas: Pie Rīgas Brāļu kapiem nošauts maksātnespējas administrators Mārtiņš Bunkus. https://t.co/TTHRVsXUQ4 pic.twitter.com/GtLkPLNamU — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 30 мая 2018 г.

фото: twitter.com/ltvzinas