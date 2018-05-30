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Такие брутальные события как убийство администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса недопустимы в Латвии, заявил в среду президент страны Раймонд Вейонис после заседания Совета по национальной безопасности.

Политик также выразил уверенность, что убийцы будут найдены и наказаны.

"Латвия - правовая страна, в которой такие события, когда человека брутально убивают из огнестрельного оружия посреди дня и под угрозой находится безопасность окружающих, являются чрезвычайными. Такие действия недопустимы и терпеть мы их не будем. Я уверен, что наши правоохранительные учреждения смогут профессионально расследовать это убийство и призвать виновных к ответственности", - указал президент.

Вейонис также выразил соболезнования семье погибшего и его близким.

Напомним, Бункус был застрелен утром 30 мая в Риге, возле Братского кладбища.

По данным Госполиции, убийство произошло в 8:40 на ул. Айзсаулес, 1. Белый Range Rover двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в мужчину был сделан выстрел, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо.