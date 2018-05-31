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14 мая на севере Латвии, в городе Руйиена, произошло ДТП с участием автомобиля, перевозившего тела девятерых усопших. Как сообщает портал delfi.ee со ссылкой на Eesti Päevaleht, тела везли на кремацию в Эстонию, в Выруский крематорий, однако представители заведения данный факт отрицают.

Как рассказали очевидцы аварии, когда на место происшествия прибыла замещающая машина, тела без каких-либо морозильных установок из багажника стали перегружать в другое авто. Также отмечается, что усопших перевозили не в гробах, а в обычных пакетах.

Один из очевидцев рассказал программе Bez Tabu, что усопших перевозили на автомобиле, принадлежащему Валмиерскому похоронному бюро Ritus, пишет портал jauns.lv.

"В этом бусике находились останки девяти людей. Из попавшей в ДТП машины тела усопших как дрова перегрузили в другой автомобиль - перекинули туда девять мешков. Говорили, что едут в Эстонию, поскольку там, наверное, кремация стоит дешевле", - рассказал очевидец.

Однако, в соответствии с правилами, останки покойных можно перевозить лишь в свинцовом гробу, содержащем специальный впитывающий жидкости материал. Также ушедших можно перевозить только по одному, но никак не девятерых разом.

Сообщается, что после того, как усопших перегрузили в другую машину, их увезли в неизвестном направлении. Как Выруский, так и другие эстонские крематории заверили, что данный груз везли не к ним. Также, как отметили в Выруском крематории, учреждение уже с апреля не сотрудничает с латвийской стороной.

В свою очередь, как рассказал порталу jauns.lv представитель похоронного бюро Ritus Эдмундс Литиньш, автомобиль, перевозивший усопших, действительно попал в аварию, однако тела не планировалось везти на кремацию в Эстонию. По его словам, тела перевозили лишь на территории Латвии, используя для этого специальные мешки.

Однако представитель Ritus так и не смог рассказать, куда пропали тела усопших. По его словам, у бюро очень большой объем работы, и оно не в состоянии проконтролировать, где каждый из покойных был похоронен или кремирован.

"Это все сказки. Ни один наш бусик 14 мая не вез покойных через Руйиену в Эстонию. В таком случае маршрут был бы совсем другим, поскольку в эстонский крематорий надо было бы ехать через Смилтене, а не через Руйиену. Также, как и отметили в Выруском крематории, они уже с апреля не кремируют покойных из Латвии. Да, наш бусик с покойными попал в аварию, но он ехал не в Эстонию, а в наш офис в Руйиене", - сказал Литиньш.

Также он добавил, что похоронное бюро расценивает появление подобной информации как очерняющую кампанию, организованную Валмиерским крематорием, у которых, по мнению представителя Ritus, не самая лучшая ситуация.

Тем временем тот факт, что в Руйиене произошло ДТП с участием авто, перевозившего тела девятерых усопших, подтвердили и в Госполиции.

Фото: pixabay.com