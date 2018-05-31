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В прошлом году доходы убитого адвоката, администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса увеличились более чем в семь раз, свидетельствует поданная им декларация должностного лица.

В 2017 году Бункус заработал за адвокатские услуги 1 476 877 евро, 3000 евро он получил от продажи собственности и 4889 евро от коммерческой деятельности. Общий доход Бункуса в 2017 году составил 1,484 млн евро по сравнению со 193 тыс. евро в 2016 году.

Выросли и накопления администратора в банке "Luminor" - с 88 тыс. евро до 1,505 млн евро. Размер его долгов уменьшился.

По данным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Бункус в свое время жертвовал средства партии "Новое время" и "Единству".

Как сообщалось, Бункус был убит утром в среду в районе Лесного кладбища.