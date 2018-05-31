Происшествия |

31 мая в Риге, в Кенгарагсе, около торгового центра Zoom, на улице Маскавас, около 12 часов сгорел микроавтобус.

Государственная пожарно-спасательной служба сообщила, что бусик горел открытым пламенем площадью в 5 кв.м. Пострадавших нет.