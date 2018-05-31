В Кенгарагсе сгорел микроавтобус (2)
Происшествия | 31 мая 2018 года, 13:41
31 мая в Риге, в Кенгарагсе, около торгового центра Zoom, на улице Маскавас, около 12 часов сгорел микроавтобус.
Государственная пожарно-спасательной служба сообщила, что бусик горел открытым пламенем площадью в 5 кв.м. Пострадавших нет.
Pie tirdzniecības centra "Zoom" #Ķengarags #Rīga #Latvija sadeg mikroautobuss.— BreakingLV (@breakinglv) 31 мая 2018 г.
Vita Rekšņa pic.twitter.com/XoHekQC0Le
Продолжение следует?
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Это кремация перевозимых трупов, пусть покоються с миром... похоронное агенство видимо решило что в эстонию везти слишком дорого :(
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