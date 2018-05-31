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Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) спасли человека, который выпрыгнул из окна четвертого этажа, сообщает ведомство, публикуя также видеозапись происшествия с благоприятным исходом.

На минувших выходных сотрудники ГПСС были вызваны в многоквартирный дом, где с четвертого этажа собирался прыгнуть человек. Прибыв на место, спасатели поняли, что если попытаются проникнуть в квартиру, то человек, скорее всего, прыгнет в окно.

Благодаря отзывчивости соседей сотрудники ГПСС смогли попасть в квартиру этажом ниже и приготовиться ловить человека на лету. Также они при помощи альпинистского снаряжения попытались подобраться к человеку на подоконнике с крыши здания, но заметили, что руки его соскользнули и он падает. Пожарные, находившиеся этажом ниже, смогли поймать его на лету за ноги и вытащили через окно.

"В нашей работе крайне важны храбрость и самоотдача, поэтому действия пожарных в этой ситуации, умение думать вне рамок действительно заслуживают уважения. В результате была спасена человеческая жизнь", — заявил начальник ГПСС Оскар Аболиньш.

Государственная пожарно-спасательная служба и Министерство внутренних дел наградят сотрудников за смелые и быстрые действия, а также за проявленную инициативу при спасении жизни человека.