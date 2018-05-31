Происшествия |

Государственная полиция в ходе расследования установила автомобиль, который использовался при убийстве адвоката и администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса.

Полиция на своей странице в Facebook просит отозваться всех, кто в течение последних дней видел грузовой автомобиль Volkswagen LT оранжевого цвета с двойной кабиной и тентом, а также с фальшивым номером JD5960. Вскоре после нападения на Бункуса этот автомобиль подожгли неподалеку от места преступления.

Правоохранительные органы просят также отозваться тех, кто располагает информацией об изготовлении фальшивых номеров.

Полиция просит делиться информацией всех, чье внимание привлекала машина с похожим описанием: например, если она была неправильно припаркована, находилась в месте, где ранее не была замечена, производила странные маневры или еще как-либо обращала на себя внимание.

Информацию просят сообщать но телефонам 110 и 67014002, или присылать на электронную почту izmekletajiem@vp.gov.lv. Полиция гарантирует анонимность.

Напомним, Бункус был застрелен утром 30 мая в Риге, возле Лесного кладбища.

По данным Госполиции, убийство произошло в 8:40 на ул. Айзсаулес, 1. Белый Range Rover двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в мужчину был сделан выстрел, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо.

Спустя некоторое время после случившегося неподалеку от места преступления был обнаружен горящий открытым пламенем грузовой микроавтобус. Вызов в Государственную пожарно-спасательную службу об этом ЧП был получен в 8:53.