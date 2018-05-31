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Автоводители, которые находились в районе убийства администратора неплатежеспособности Мартина Бункуса, призываются связаться с полицией и прислать записи видеорегистраторов.

Расследуя произошедшее вчера на улице Айзсаулес, 1 убийство, где несколькими выстрелами был убит Бункус, полиция призывает автоводителей, которые в среду утром в промежуток времени с 8 до 9 часов находились в районе Межапарка, Саркандаугавы и Братского кладбища, пересмотреть записи своих видеорегистраторов и связаться с полицией. Возможно, видеорегистратор зафиксировал какой-то автотранспорт, людей или ситуации, которые могут быть очень важными для расследования.

Следователи просят связаться с полицией по электронной почте "izmekletajiem@vp.gov.lv", куда можно присылать и видеофайлы или могут с ними связаться по телефону 67 014 002.

Интересующею следователей территорию можно посмотреть ЗДЕСЬ

Как сообщалось, утром, 30 мая, возле Братского кладбища в Риге совершено убийство - застрелен администратор неплатежеспособности Мартиньш Бункус.

Как сообщила полиция, убийство произошло в 8.40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

На месте убийства ограждена обширная территория. Белый "Range Rover" двигался по направлению к кладбищу, но после того, как в его водителя был сделан выстрел, съехал с проезжей части, сломал дорожный знак и врезался в ограду кладбища. У автомобиля также отвалилось заднее колесо.

Полиция просит отозваться свидетелей происшествия или тех, у кого есть какая-либо информация о нем, позвонив по телефону 67014002.

По факту убийства начат уголовный процесс.

фото: Евгения Копылова/Русское вещание LTV7