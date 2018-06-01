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Изданию Vakara Ziņās спустя некоторое время после убийства адвоката и администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса удалось связаться с коллегой убитого, администратором неплатежеспособности Эрлендом Балькенсом, который знает особенности этой сферы деятельности. В интервью изданию он поделился своей версией произошедшего, пишет NRA.

"В профессиональной деятельности мы с Мартиньшем не пересекались. Но от других коллег слышал, что этот человек великолепно разбирался в своем деле. Многие администраторы неплатежеспособности не такие активные, а Мартиньш был очень активным администратором. Человек честно выполнял свою работу. Лично для меня он был человеком, который хорошо делал свою работу. Умный,из хорошей семьи. Его брат Каспарс Бункус, у которого с Мартиньшем были близкие отношения, работает в Службе госдоходов», - рассказал Балькенс.

По его словам, в профессии администраторов неплатежеспособности часто приходится сталкиваться с угрозами. При этом, как подчеркнул Балькенс, он высказывает мнение, как независимого наблюдателя.

"С Мартиньшем, возможно, возникло недоразумение. Люди, возможно, взяли и "преподали урок", чтобы запугать других, с кем Мартиньш работал. Допускаю, что это может быть связано с конфликтом и каким-то образом может быть связано с "Trasta komercbanka". Вполне возможно, что администратор банка мог быть в чем-то несговорчив, поэтому ему дали такой сигнал, возможно, Мартиньша убили, чтобы банковский администратор понял, что надо отступить. В нашей профессии частенько поступают угрозы. В своей карьере пару раз получал реальные угрозы убийства", - сказал Балькенс.

Как сообщалось, Бункус был убит утром в среду в районе Лесного кладбища. В прошлом году доходы убитого адвоката, администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса увеличились более чем в семь раз, свидетельствует поданная им декларация должностного лица.

В 2017 году Бункус заработал за адвокатские услуги 1 476 877 евро, 3000 евро он получил от продажи собственности и 4889 евро от коммерческой деятельности. Общий доход Бункуса в 2017 году составил 1,484 млн евро по сравнению со 193 тыс. евро в 2016 году.

Выросли и накопления администратора в банке "Luminor" - с 88 тыс. евро до 1,505 млн евро. Размер его долгов уменьшился.

По данным Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Бункус в свое время жертвовал средства партии "Новое время" и "Единству".

Бункусу принадлежат пять участков земли и еще два в совместной собственности. Также он декларировал автомобиль "Range Rover" 2013 года выпуска.