Происшествия |

61-летний Эдвинс Берзиньш пропал 25 мая 2018 года по дороге из Риги в Стокгольм (Швеция). Около 12 часов дня 24 мая он выехал в столицу Швеции на пароме, намереваясь устроиться там на работу, пишет Bezvests.lv.

Обещал связаться с семьей как только сойдет с трапа парома “Таллинк” в Стокгольмском порту (как только будет зона мобильной связи), но вестей о себе не подал до сих пор.

с 25 мая с ним не удается ни списатьсяч, ни созвониться, что для пропавшего не характерно - всегда поддерживал связь с близкими. Перемещается на автомашине Volvo V70 с государсвтенным номером JG3291. Коллеги уверяют, что и на работе Эдвинс не появлялся.

Члены семьи последний раз связывались с ним по телефону вечером 24 мая (с ним общались три человека), когда Эдвинс был на пароме. Он сообщил, что решил доплатить за отдельную каюту, чтобы лучше выспаться. Друзья и знакомые также свзязывались с ним последний раз 24 мая. В полиции Латвии и Швеции нет никаких сведений о нем.

При себе были: удостоверяющие личность документы, банковые карты, деньги, мобильный телефон, портативный компьютер, одежда и обувь, медикаменты, продукты, предметы гигиены и рабочие инструменты. Был одет:в темные брюки, зеленую рубашку, возможно, коричныевую куртку-ветровку. На ногах были коричневые туфли или ботинки NIKE (сине-зелено-черно-белого цвета) . Одежда может быть такой же, как на фотографии.

Просим всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения и может предоставить какие-то сведения. срочно звонить в полицию по номеру 110 или в Bezvests.lv по телефону +371 22 084 084.