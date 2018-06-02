Происшествия |

В Риге, на Луцавсале во время прыжка в воду на голову, некий 11-летний мальчик получил травму, рассказали в Рижской муниципальной полиции.

31 мая около 13-ти часов к спасателям в месте купания на Луцавсале за помощью обратился один мальчик. Во время отдыха друг мальчика, прыгая в воду головой вперед, ударился о дно, после чего у него стала сильно кружится голова.

Спасатели незамедлительно отправились к ребенку. Пострадавший рассказал, что после прыжка в воду, почувствовал боли в шее и спине. Вскоре появилась тошнота, стало трудно дышать. Спасатели ребенка уложили и вызвали Службу неотложной медицинской помощи.

Ребенок до приезда "скорой" лежал неподвижно, затем его тут же увезли в больницу. О случившемся были тут же проинформированы родители.

Спасатели напоминают, что не стоит бахвалиться тем, что можешь заплыть дальше всех или сделать в воде какие-то трюки, так как это рискованно для жизни.

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