Происшествия |

Госполиция может назначить вознаграждение за предоставление полезной в расследовании убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса информации, сообщает Skaties.lv со ссылкой на передачу Nekā Personīga. Такая практика распространена и в других странах, но в Латвии ее могут применить впервые.

В полиции считают, что такой метод может помочь при расследовании особо опасных преступлений.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис встретился с послом США в Латвии и договорился с ней, что при необходимости латвийская сторона сможет воспользоваться помощью со стороны американских спецслужб.

Как сообщалось ранее, Бункус был застрелен в среду утром возле Братского кладбища в Риге.

Убийство было совершено в 8.40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике Range Rover белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Госполиция начла уголовный процесс по 115-й статье Уголовного закона об убийстве. Полиция просит отозваться свидетелей происшествия или тех, у кого есть какая-либо информация о нем.

В СМИ Бункус упоминался в связи с процессом ликвидации Trasta komercbanka.

Фото: twitter.com/ltvzinas