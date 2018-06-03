За полезную в расследования убийства Бункуса информацию планируют награждать (5)

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Происшествия | 3 июня 2018 года, 21:23

Госполиция может назначить вознаграждение за предоставление полезной в расследовании убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса информации, сообщает Skaties.lv со ссылкой на передачу Nekā Personīga. Такая практика распространена и в других странах, но в Латвии ее могут применить впервые.

В полиции считают, что такой метод может помочь при расследовании особо опасных преступлений.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис встретился с послом США в Латвии и договорился с ней, что при необходимости латвийская сторона сможет воспользоваться помощью со стороны американских спецслужб.

Как сообщалось ранее, Бункус был застрелен в среду утром возле Братского кладбища в Риге.

Убийство было совершено в 8.40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике Range Rover белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Госполиция начла уголовный процесс по 115-й статье Уголовного закона об убийстве. Полиция просит отозваться свидетелей происшествия или тех, у кого есть какая-либо информация о нем.

В СМИ Бункус упоминался в связи с процессом ликвидации Trasta komercbanka.

Фото: twitter.com/ltvzinas

Комментарии 5
Патриот 21 минуту назад
Если бы даже и знал кто пристрелил эту тварь, за миллион бы не сдал. Дальше пойдут Иесалниексы, Шадурики, Добелисы, Домбравы, думаю этим уродам пора прятать свои шкуры. По моему мнению народ начал взрываться.
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mant7 минут назад
ты реально думаешь что это народ? святая наивность...как раз кто то из политики и решил вопрос...
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Ну да 12 минут назад
Свои миллионы и недвижимость уже вывели и спрятали в оффшорах. Теперь чемодан-аэропорт,и свинтят по-тихому. Их коалиция и так трещит по швам.
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