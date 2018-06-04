Происшествия |

В воскресенье в Земгале почти годовалый ребенок упал с балкона третьего этажа, сообщала представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Скуйня.

Медики подозревают у ребенка травмы позвоночника и повреждение внутренних органов.

В Видземе четырехлетнего мальчика, играющего в саду, за ногу укусила гадюка, ребенок доставлен в больницу.

Между тем годовалая девочка опрокинула на себя кружку с горячим кофе. Ребенок доставлен в больницу с ожогами лица и грудной клетки.

В общей сложности за сутки СНМП получила 931 вызовов, из которых 216 были связаны с травмами.