Годовалый ребенок упал с третьего этажа (9)
Происшествия | 4 июня 2018 года, 13:51
В воскресенье в Земгале почти годовалый ребенок упал с балкона третьего этажа, сообщала представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Скуйня.
Медики подозревают у ребенка травмы позвоночника и повреждение внутренних органов.
В Видземе четырехлетнего мальчика, играющего в саду, за ногу укусила гадюка, ребенок доставлен в больницу.
Между тем годовалая девочка опрокинула на себя кружку с горячим кофе. Ребенок доставлен в больницу с ожогами лица и грудной клетки.
В общей сложности за сутки СНМП получила 931 вызовов, из которых 216 были связаны с травмами.
Скотина русофобская. Дрянь.
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Эта нацистская морда уже все рубежи перешла. Не в моих правилах стучать, я не латыш, но тут очень хочется....
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Латыши по жизни из пиз...ы кубарём катились и пять раз головой об бетонный пол удорялись. Это латышское чмо наверное раз пятьсот удобрялись. Пшел в будку пёс смердячий!!!! Ребёнка жаль, дай бог ему здоровья!
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