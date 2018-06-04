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Проводя расследование убийства адвоката и администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, полиция обнаружила в сгоревшем на месте преступления бусике VW LT самодельный штатив.

Полиция просит осмотреть фотографии находки и отозваться владельцев или ее изготовителей, а также всех, кто располагает какой-либо информацией об этом штативе.

Правоохранительные органы призывают обратить внимание на детали спаянного штатива и другие его приметы, по которым можно было бы опознать его изготовителя, владельца или возможное его место изготовления.

"Просим отозваться всех жителей, в распоряжении которых есть любая информация об этом предмете, его изготовлении, передаче, дарении или других действиях в отношение него. Звонить можно по телефонам 110, 67014002, инофрмацию можно присылать на электронную почту по адресу izmekletajiem@vp.gov.lv. Анонимность гарантирована", - сказано в сообщении Госполиции.

Также полиция на своей странице в Facebook просит отозваться всех, кто в течение последних дней видел грузовой автомобиль Volkswagen LT оранжевого цвета с двойной кабиной и тентом, а также с фальшивым номером JD5960. Вскоре после нападения на Бункуса этот автомобиль подожгли неподалеку от места преступления. Правоохранительные органы просят также отозваться тех, кто располагает информацией об изготовлении фальшивых номеров.

Автоводители, которые находились в районе убийства администратора неплатежеспособности Мартина Бункуса, призываются связаться с полицией и прислать записи видеорегистраторов.

Госполиция может назначить вознаграждение за предоставление полезной в расследовании убийства администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса информации, сообщает Skaties.lv со ссылкой на передачу Nekā Personīga. Такая практика распространена и в других странах, но в Латвии ее могут применить впервые.