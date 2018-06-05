Происшествия |

В Риге, в микрорайоне Кенгарагс, пропал 44-летний Стефанс Церпс. Мужчина 18 марта вышел из своего дома по адресу улица Авиацияс, 25 и до сих пор не вернулся.

Близким ничего о своем месте нахождения и дальнейших планах не сообщал. В день пропажи Стефанс был дома один, поэтому достоверно неизвестно, в какое именно время суток, и в каком часу он вышел из дома.

Может находиться в любом месте, у близких нет никаких предположений, где его искать. Мобильный телефон остался дома.

ЕГО ПРИМЕТЫ: рост 190 см, в последнее время заметно похудел. Был одет в синие джинсы и коричневую кожаную куртку. Волосы каштановые, носит бороду, слегка с проседью. Также носит очки.

Всех, кто видел пропавшего мужчину или что-то знает о его возможном месте нахождения, просьба сообщить в полицию по номеру 110 или в Bezvests.lv по телефону 22 084 084.