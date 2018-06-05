Происшествия |

В Елгаве, 3 июня, пропала 33-летняя Эвита Скуя.

Известно только, что около 19:00 часов вечера она вышла из Елгавской больницы и назад не вернулась до сих пор. Последний раз женщину в больнице навещала сестра, в день пропажи в 14:00.

ПРИМЕТЫ: рост около 160 см, худощавого телосложения.

Была одета: в оранжевую больничную ночную рубашку, ярко красную куртку и синие тапочки. С собой ничего не взяла.

Всех, у кого есть информация, которая может помочь в поисках пропавшей женщины, просим звонить по телефону - 110 в полицию или в BEZVESTS.LV по номеру 22 084 084.