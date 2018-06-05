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Государственная полиция начала получать от жителей Латвии записи видеорегистраторов и другие материалы в связи с расследованием убийства администратора неплатежоспособности Мартиньша Бункуса, пишет Diena.

Представитель полиции Сигита Пилдава не назвала количество людей, которые предоставили свои свидетельства, но отметила, что правоохранительные органы благодарны за любую помощь и призывают продолжать делить информацией.

"Даже незначительные мелочи могут помочь расследовать это дело", - отметила она.

Напомним, проводя расследование убийства адвоката и администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, полиция обнаружила в сгоревшем на месте преступления бусике VW LT самодельный штатив.

Бункус был застрелен 30 мая утром возле Братского кладбища в Риге.

Убийство было совершено в 8.40 на ул. Айзсаулес, 1. Из огнестрельного оружия убит мужчина, который перемещался на внедорожнике Range Rover белого цвета. На месте происшествия был замечен автофургон с тентом.

Госполиция начла уголовный процесс по 115-й статье Уголовного закона об убийстве. Полиция просит отозваться свидетелей происшествия или тех, у кого есть какая-либо информация о нем.

В СМИ Бункус упоминался в связи с процессом ликвидации Trasta komercbanka.

Фото: twitter.com/ltvzinas