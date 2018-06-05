Пьяная мать с 9-летней дочкой не смогла доехать до дачи (1)
На прошлой неделе сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) отправились на вызов на улицу Кр. Барона, где на остановке общественного транспорта рижанами была замечена женщина в сильном алкогольном опьянении с ребенком и маленькой собачкой.
Прибыв по адресу, полицейские встретились с работниками неотложной медицинской помощи. К этому времени нетрезвая мать спала в машине медиков и была не в состоянии ни встать на ноги, ни объяснить случившееся. Рядом с ней находилась ее девятилетняя дочка, которая присматривала за собакой.
Девочка рассказала, что они с мамой собрались поехать в Елгаву, чтобы там на даче встретиться с бабушкой. Во время разговора с полицейскими девочка призналась, что подобная ситуация случается не впервые: мама часто выходит погулять с собакой, а домой возвращается уже подвыпившая.
Полицейские узнали номера телефонов ближайших родственников девочки, чтобы выяснить, сможет ли кто взять на себя заботу о ребенке, пока мать не вернется домой. Одна из бабушек сказала, что живет в Риге и может забрать внучку к себе – полиция отвезла девочку к бабушке.
Маму девочки задержали и отправили в дежурное отделение полиции, где ей провели проверку на концентрацию алкоголя при выдохе. Алкометр показал 4,24 промилле.
Женщине составили административный протокол за нахождение в нетрезвом виде, окорбляющем человеческое достоинство.
Материалы дела, связанные с нарушениями прав ребенка, были направлены в Рижский сиротский суд, а также на рассмотрение в Отдел по профилактике детских правонарушений РМП.
Фото из Flickr/Kārlis Dambrāns