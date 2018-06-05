Происшествия |

На прошлой неделе сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) отправились на вызов на улицу Кр. Барона, где на остановке общественного транспорта рижанами была замечена женщина в сильном алкогольном опьянении с ребенком и маленькой собачкой.

Прибыв по адресу, полицейские встретились с работниками неотложной медицинской помощи. К этому времени нетрезвая мать спала в машине медиков и была не в состоянии ни встать на ноги, ни объяснить случившееся. Рядом с ней находилась ее девятилетняя дочка, которая присматривала за собакой.

Девочка рассказала, что они с мамой собрались поехать в Елгаву, чтобы там на даче встретиться с бабушкой. Во время разговора с полицейскими девочка призналась, что подобная ситуация случается не впервые: мама часто выходит погулять с собакой, а домой возвращается уже подвыпившая.

Полицейские узнали номера телефонов ближайших родственников девочки, чтобы выяснить, сможет ли кто взять на себя заботу о ребенке, пока мать не вернется домой. Одна из бабушек сказала, что живет в Риге и может забрать внучку к себе – полиция отвезла девочку к бабушке.

Маму девочки задержали и отправили в дежурное отделение полиции, где ей провели проверку на концентрацию алкоголя при выдохе. Алкометр показал 4,24 промилле.

Женщине составили административный протокол за нахождение в нетрезвом виде, окорбляющем человеческое достоинство.

Материалы дела, связанные с нарушениями прав ребенка, были направлены в Рижский сиротский суд, а также на рассмотрение в Отдел по профилактике детских правонарушений РМП.

Фото из Flickr/Kārlis Dambrāns