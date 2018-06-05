Происшествия |

В субботу, 2 июня, незадолго до 15 часов работники Рижской муниципальной полиции, обеспечивая безопасный отдых у воды, увидели, как в месте купания на Луцавсале тонет ребенок, который уже несколько раз погружался под воду.

Ближайший к месту происшествия полицейский бросился в реку и вынес четырехлетнюю девочку на берег, куда тут же прибыл отец ребенка.

Сначала девочка не подавала никакой реакции, затем она стала откашливаться и заплакала. На пляж вызвали "скорую".

Учитывая, что симптомы утопления могут проявиться намного позже и в таких случаях необходимо тщательное обследование, на место ЧП были вызваны медики Службы неотложной медпомощи.

Пока ожидалось прибытие "скорой", отец ребенка рассказал, что семья в этом году впервые отправилась на отдых к воде. Мужчина с сожалением признал, что не был готов к такой ситуации. С отцом девочки спасатели обсудили вопросы безопасности на воде и на суше во время отдыха у водоема.

Прибывшие медики приняли решение девочку госпитализировать для дальнейшего наблюдения.

Спасатели неоднократно обращались ко взрослым с просьбой присматривать за детьми у водоемов и не позволять им одним купаться.

Особенно внимательны должны быть родители детей в возрасте до пяти лет, потому что движения таких маленьких детей могут быть неожиданными, и ребенок может погибнуть мгновенно. Кроме того, маленький ребенок, упав в воду, зачастую не подает голоса.

Недавно с призывом к родителям обратилась одна женщина, муж которой спас тонущего подростка. Элина призвала родителей не отпускать своих детей купаться одних.

"Милые родители, пожалуйста, присматривайте за своими детьми. Не пускайте их, пожалуйста, на реку одних. Только что муж с соседом спасли мальчика лет 10. Будьте, пожалуйста, внимательны к детям, берегите их. Сегодня повезло, что живем рядом у реки и услышали крики о помощи", - написала женщина.

Люди стали делиться этим сообщением, указывая, что хотелось бы, чтобы к этому призыву прислушались.