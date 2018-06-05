Латвийцы сообщают о десятках сломанных из-за ветра деревьев
Происшествия | 5 июня 2018 года, 17:01
Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) во вторник к середине дня получила 23 вызова на уборку сломанных сильным ветром деревьев, сообщили в ГПСС.
Деревья были повалены на проезжую часть дорог, электропровода, в одном случае - на крышу здания.
Больше всего таких вызовов поступило в Рижском регионе.
ГПСС рекомендует жителям при сильном ветре не ставить автомашины под деревьями, строительными лесами и рекламными стендами.
Slokas ielā uz ceļa braucamās daļas nolūzis koks https://t.co/gfNb72CBZP pic.twitter.com/mA4tj87YUl— TVNET.lv (@Tvnet_portals) 5 июня 2018 г.