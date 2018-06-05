Латвийцы сообщают о десятках сломанных из-за ветра деревьев

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Происшествия | 5 июня 2018 года, 17:01

Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) во вторник к середине дня получила 23 вызова на уборку сломанных сильным ветром деревьев, сообщили в ГПСС.

Деревья были повалены на проезжую часть дорог, электропровода, в одном случае - на крышу здания.

Больше всего таких вызовов поступило в Рижском регионе.

ГПСС рекомендует жителям при сильном ветре не ставить автомашины под деревьями, строительными лесами и рекламными стендами.

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