Происшествия |

В центре Лиепаи сегодня утром был замечен заблудившийся лось, рассказала представитель полиции самоуправления Инета Микуте.

Информацию о том, что в центре города бегает дикое животные, местная полиция получила около 7.30 от Государственной пожарно-спасательной службы. Сотрудники полиции в указанном месте лося не обнаружили, скорее всего животное уже убежало из города.

Чуть позже в социальной сети Facebook было опубликовано видео очевидца, который успел снять бегающего по центру Лиепаи лося.

Полиция напоминает, что при встрече с диким животным надо соблюдать осторожность — не стоит приближаться и пытаться покормить зверя.

Фото из Flickr/Jim Paris