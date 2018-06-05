На улицах Лиепаи замечен бегающий лось (3)

фото

Происшествия | 5 июня 2018 года, 17:13

В центре Лиепаи сегодня утром был замечен заблудившийся лось, рассказала представитель полиции самоуправления Инета Микуте.

Информацию о том, что в центре города бегает дикое животные, местная полиция получила около 7.30 от Государственной пожарно-спасательной службы. Сотрудники полиции в указанном месте лося не обнаружили, скорее всего животное уже убежало из города.

Чуть позже в социальной сети Facebook было опубликовано видео очевидца, который успел снять бегающего по центру Лиепаи лося.

Полиция напоминает, что при встрече с диким животным надо соблюдать осторожность — не стоит приближаться и пытаться покормить зверя.

Фото из Flickr/Jim Paris

Комментарии 3
А ничего1 час назад
Что на фото олень?
Стыдоба!
Ответить
это автор1 час назад
ролика про лося
Ответить
Eyewitness45 минут назад
"Не нравится мне этот румын, Киркоров, слащавый он какой-то! А он не румын, он болгарин. А какая разница?"
к/ф "Брат"
Ответить