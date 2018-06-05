Спасателям удалось вытащить двух лошадей из балета (11)

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Происшествия | 5 июня 2018 года, 20:31

Сегодня Государственная пожарно-спасательная служба в 14:50 получила вызов из Инчукалнской волости, где в болото провалились две лошади. В течение полутора часов животных удалось спасти и передать хозяевам. Об этом в Twitter сообщило Латвийское телевидение.

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Как сообщается, животные, кроме стресса, других увечий не получили.

Как сообщалось, каждый год Государственная пожарно-спасательная служба отправляется на более чем 800 вызовов, чтобы помочь попавшим в беду животным.

Недавно спасателям удалось вызволить из "плена" корову. Животное провалилось в яму, глубиной в два метра. Работы длились четыре часа.

Комментарии 11
2 часа назад
Спасателям удалось вытащить двух лошадей из балета===А зачем лошади пошли на БАЛЕТ?
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Garik13 часа назад
Ура!!!
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Спасибо! 9 часов назад
Спасибо спасателям большое!!!
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