Происшествия |

Сегодня Государственная пожарно-спасательная служба в 14:50 получила вызов из Инчукалнской волости, где в болото провалились две лошади. В течение полутора часов животных удалось спасти и передать хозяевам. Об этом в Twitter сообщило Латвийское телевидение.

Как сообщается, животные, кроме стресса, других увечий не получили.

Šodien plkst.14.50 @ugunsdzeseji saņēma izsaukumu uz Inčukalna novada Inčukalna pagastu, kur purvā bija iestiguši divi zirgi. Nepilnas pusotras stundas laikā zirgus izdevās izglābt un nodot saimnieku rokās. pic.twitter.com/oFtEfA0ryS — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 5 июня 2018 г.

Как сообщалось, каждый год Государственная пожарно-спасательная служба отправляется на более чем 800 вызовов, чтобы помочь попавшим в беду животным.

Недавно спасателям удалось вызволить из "плена" корову. Животное провалилось в яму, глубиной в два метра. Работы длились четыре часа.