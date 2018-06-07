Происшествия |

Для одного рижского водителя оправданием произошедшей аварии стала не совсем обычная причина - назойливая муха, пишет Latvijas Avīze со ссылкой на программу LNT Degpunktā.

Авария произошла в среду утром, незадолго до 9:00. На бульваре Анниньмуйжас в Иманте некий водитель на своем автомобиле Mazda врезался в припаркованную на обочине дороги машину Lexus, после чего машину отбросило и она приземлилась на крышу. Очевидцы помогли водителю, а также пассажиру авто (оба молодые парни) выбраться из машины. На место были вызваны оперативные службы.

Через некоторое время на место ДТП прибыла и съемочная группа. Водитель пострадавшей машины не захотел говорить на камеру, но рассказал журналистам, что авария произошла из-за мухи, которая летала по салону.

Пока он ее отгонял от лица, то не заметил, как руль повело в сторону и машина, врезавшись в припаркованную сбоку машину, перевернулась и приземлилась на крышу.

Впрочем, по словам некоторых очевидцев, это "сказки", так влететь можно было лишь на большой скорости. Так ли это, теперь установит экспертиза.

Полицейские на месте происшествия констатировали, что водитель в ясном уме и абсолютно трезв. Теперь ему, возможно, придется заплатить штраф, могут быть начислены штрафные пункты, ремонт на Lexus покроет страховка, в свою очередь будет ли пострадавший восстанавливать свою машину, неизвестно.

Фото очевидцев, скрин с видео