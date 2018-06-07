Муха стала причиной ДТП в Иманте: машина взлетела и приземлилась на крышу (11)
Для одного рижского водителя оправданием произошедшей аварии стала не совсем обычная причина - назойливая муха, пишет Latvijas Avīze со ссылкой на программу LNT Degpunktā.
Авария произошла в среду утром, незадолго до 9:00. На бульваре Анниньмуйжас в Иманте некий водитель на своем автомобиле Mazda врезался в припаркованную на обочине дороги машину Lexus, после чего машину отбросило и она приземлилась на крышу. Очевидцы помогли водителю, а также пассажиру авто (оба молодые парни) выбраться из машины. На место были вызваны оперативные службы.
Через некоторое время на место ДТП прибыла и съемочная группа. Водитель пострадавшей машины не захотел говорить на камеру, но рассказал журналистам, что авария произошла из-за мухи, которая летала по салону.
Пока он ее отгонял от лица, то не заметил, как руль повело в сторону и машина, врезавшись в припаркованную сбоку машину, перевернулась и приземлилась на крышу.
Впрочем, по словам некоторых очевидцев, это "сказки", так влететь можно было лишь на большой скорости. Так ли это, теперь установит экспертиза.
Pēc avārijas #Imanta #Rīga #Latvija, vieglais auto apgāžas uz jumta.— BreakingLV (@breakinglv) 6 июня 2018 г.
Antons Nemiro pic.twitter.com/9lmadYTOGl
Полицейские на месте происшествия констатировали, что водитель в ясном уме и абсолютно трезв. Теперь ему, возможно, придется заплатить штраф, могут быть начислены штрафные пункты, ремонт на Lexus покроет страховка, в свою очередь будет ли пострадавший восстанавливать свою машину, неизвестно.
Фото очевидцев, скрин с видео