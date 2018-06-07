Серьезное ДТП в Литве: в столкновении бронемашин пострадали солдаты США (28)

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Происшествия | 7 июня 2018 года, 19:00

В Литве при столкновении четырех бронемашин пострадали военнослужащие НАТО, участвующие в учениях на территории страны. Как уточнил представитель вооруженных сил (ВС) Литвы, пострадало 13 американских солдат.

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Инцидент произошел 7 июня, около 11.10, на трассе Пренай — Каунас. По предварительной информации, техника двигалась колонной, когда одна из бронемашин врезалась в ехавшую спереди. По цепочке произошло еще два столкновения.

Как рассказал представитель пресс-службы вооруженных сил Литвы, в аварии пострадали 13 американских солдат. Их жизни ничего не угрожает, но солдаты госпитализированы для наблюдения. Два из четырех бронетранспортеров Stryker получили серьезные повреждения.

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Как сообщалось, в Литве, Латвии и Эстонии в июне проходят военные учения НАТО Saber Strike.

Фото: delfi.lt/Паулиус Гаркаускас, Twitter

Комментарии 28
Кукиш56 минут назад
Наконец то хорошие новости. Пострадавшим- диарею и дорогу домой.
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Пионер45 минут назад
Надо им повырезать просеку метров 100 шириной вдоль всей дороги, а то ковбои никак после пустыни в колею вписаться не могут. Ситуация идентичная тому, что случилась не так давно в Польше.
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ты42 минуты назад
это к чему,говно?
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