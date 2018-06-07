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В Литве при столкновении четырех бронемашин пострадали военнослужащие НАТО, участвующие в учениях на территории страны. Как уточнил представитель вооруженных сил (ВС) Литвы, пострадало 13 американских солдат.

Инцидент произошел 7 июня, около 11.10, на трассе Пренай — Каунас. По предварительной информации, техника двигалась колонной, когда одна из бронемашин врезалась в ехавшую спереди. По цепочке произошло еще два столкновения.

Как рассказал представитель пресс-службы вооруженных сил Литвы, в аварии пострадали 13 американских солдат. Их жизни ничего не угрожает, но солдаты госпитализированы для наблюдения. Два из четырех бронетранспортеров Stryker получили серьезные повреждения.

Как сообщалось, в Литве, Латвии и Эстонии в июне проходят военные учения НАТО Saber Strike.

Фото: delfi.lt/Паулиус Гаркаускас, Twitter