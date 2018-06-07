Серьезное ДТП в Литве: в столкновении бронемашин пострадали солдаты США (28)
В Литве при столкновении четырех бронемашин пострадали военнослужащие НАТО, участвующие в учениях на территории страны. Как уточнил представитель вооруженных сил (ВС) Литвы, пострадало 13 американских солдат.
Инцидент произошел 7 июня, около 11.10, на трассе Пренай — Каунас. По предварительной информации, техника двигалась колонной, когда одна из бронемашин врезалась в ехавшую спереди. По цепочке произошло еще два столкновения.
Как рассказал представитель пресс-службы вооруженных сил Литвы, в аварии пострадали 13 американских солдат. Их жизни ничего не угрожает, но солдаты госпитализированы для наблюдения. Два из четырех бронетранспортеров Stryker получили серьезные повреждения.
Avarējot "Stryker" bruņumašīnai uz ceļa Kauņa-Prieni #Lietuva, cietuši 13 ASV karavīri. #SaberStrike https://t.co/RRvfNUGNsG— BreakingLV (@breakinglv) 7 июня 2018 г.
Как сообщалось, в Литве, Латвии и Эстонии в июне проходят военные учения НАТО Saber Strike.
Фото: delfi.lt/Паулиус Гаркаускас, Twitter