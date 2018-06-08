В мире животных: пожарные спасли двух бобров, утят и кота
Происшествия | 8 июня 2018 года, 09:49
Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) вчера помогли двум провалившимся в Сигулдский шлюз бобрам, а потом спасли двух застрявших в трубе утят, рассказала представитель службы Инта Палкавниеце.
В Лиепае спасатели помогли освободить кота, который застрял в нежилом трехэтажном доме.
В общей сложности за сутки ГПСС получила 64 вызова, 8 из них оказались ложными.
Фото из Flickr/Heather Cuthill